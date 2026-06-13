Възкресиха църква, почната преди век (ОБЗОР)
Осветиха нов храм в радомирско село с голям празник Местните вярват, че родът на Капитан Петко войвода е от Друган Църква, чийто градеж почнал през...
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Осветиха нов храм в радомирско село с голям празник Местните вярват, че родът на Капитан Петко войвода е от Друган Църква, чийто градеж почнал през...
Любовта към високите скорости може да коства живота на шефа на ГКПП Капитан Петко войвода Васил Игнатов. Граничният полицай, който е рокер, е в тежко...