Лъвовата чешма ще бъде възстановена до края на юли
Реставрацията се извършва от местен майстор-каменар
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Реставрацията се извършва от местен майстор-каменар
Нови избори за кмет ще се проведат в разградското село Каменар. С Указ на президента Росен Плевнелиев вотът там е насрочен за 5 юни тази година. Повт...
"На последното обществено обсъждане Ви казах и сега отново Ви заявявам, че преди стартирането на каквито и да е процедури за присъединяването на Камен...