Държавният заем да се харчи за инвестиции, а не за заплати
Осигурителните вноски за здраве и за пенсии не бива да се пипат, смята Камен Колев
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Осигурителните вноски за здраве и за пенсии не бива да се пипат, смята Камен Колев
София. Близо 1 млрд. лв. е размерът на неразплатените средства към бизнеса от страна на държавата, заради спрените плащания по оперативни програми. То...
София. През тази година се очаква безработицата да достигне 13% и след това да започне да намалява. Тя обаче ще продължи да бъде основен проблем и пр...