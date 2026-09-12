Никол кръшка на Гришо с певец
Бюрокрация изрита Маша от игрите в Рио Гаджето на Григор Димитров Никол Шерцингер напусна лондонски клуб с известния певец Калвин Харис. Бившата вока...
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Бюрокрация изрита Маша от игрите в Рио Гаджето на Григор Димитров Никол Шерцингер напусна лондонски клуб с известния певец Калвин Харис. Бившата вока...
Певицата от САЩ Тейлър Суифт и шотландският диджей и продуцент Калвин Харис са се разделили след продължила 15 месеца връзка, съобщи Контактмюзик. Ро...
Тейлър Суифт изживява страхотна любов с шотландския диджей и продуцент Калвин Харис. "Ние сме безумно щастливи", призна той в радиоинтервю. "Дори усп...