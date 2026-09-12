Всичко за Калвин Харис

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Тейлър Суифт се къпе в любов

Тейлър Суифт се къпе в любов

Тейлър Суифт изживява страхотна любов с шотландския диджей и продуцент Калвин Харис. "Ние сме безумно щастливи", призна той в радиоинтервю. "Дори усп...

19 юли | 22:20
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