Руският Патриарх Кирил с обиден жест към България
Несъмнено не става дума за протоколна грешка, а за съзнателно пренебрегване
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Несъмнено не става дума за протоколна грешка, а за съзнателно пренебрегване
Сливен. Сливенският митрополит Йоаникий отслужи благодарствен молебен за здраве и добруване на българския народ. Това стана на 22 септември, когато Сл...
Сливен. Сливенският митрополит Йоаникий отслужи празнична Василиева света литургия на 1 януари сутринта. Това стана в съслужение с протосингела на мит...