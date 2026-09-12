Лукарски готви морска сватба
Ива Йорданова разкрива детайли около бъдещата си сватба с министър Божидар Лукарски
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Ива Йорданова разкрива детайли около бъдещата си сватба с министър Божидар Лукарски
Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще се жени за своята приятелка Ива Йорданова. Дамата показа годежния си пръстен на снимка в профила си във...
Тя може да танцува рап на токчета, но не оцеля във властта Тя стана популярна преди три години в състезанието "Умна и красива" в "Шоуто на Слави". 27...
София. Ива Йорданова, назначена едва преди няколко дни за зам.-председател на Държавната агенция на българите в чужбина, подаде оставка от поста. Това...
София. „Нямаше как да оставим Агенцията без ръководство". Това заяви пред "Дарик" служебният вицепремиер Илияна Цанова. тя коментира назначението на И...
София. Ива Йорданова е назначена за заместник-председател на Държавната агенция за българите в чужбина със заповед на министър-председателя, съобщиха...