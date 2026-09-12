Всичко за Ива Йорданова

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Ива с опасния чар

Ива с опасния чар

Тя може да танцува рап на токчета, но не оцеля във властта Тя стана популярна преди три години в състезанието "Умна и красива" в "Шоуто на Слави". 27...

23 октомври | 19:25
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