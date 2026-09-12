Изпратиха големия кинаджия Христо Ганев
Той стои зад филмите "А бяхме млади", "Голямото нощно къпане" и "Животът си тече тихо"
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Той стои зад филмите "А бяхме млади", "Голямото нощно къпане" и "Животът си тече тихо"
Автор е на десетки филми, отличен е с наградата "Паисий Хилендарски"
София. "Моят дълъг и шарен живот, преминал през монархия, социализъм и демокрация, ме е научил да посрещам с малко скептична дистанция наказанията и н...