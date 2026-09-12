Голяма новина за Християна Лоизу
Певицата изненада последователите си
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Певицата изненада последователите си
Певицата спечели с образа на Софи Маринова
Кипърката изплю камъчето
Красавицата се справи блестящо във втория лайв на шоуто
Християна Лоизу прави силни изпълнения на хитовете на примата
Християна Лоизу стяга сватба с Борислав Борисов от екипа на Слави
Християна Лоизу първоначално е трябвало да облече друг костюм
Чaровната кипърка, която преди време спечели "Х фактор", е перфектна певица и някои от уликите се вписват в биографията й
Християна Лоизу спечели X Factor на България. В оспорвана музикална битка с Кристиан Костов кипърката завоюва първото място в музикалното шоу, информи...