20 неща, които не знаем за Плиска
В чудодейното аязмо край Голямата базилика е покръстен цар Борис I Михаил
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В чудодейното аязмо край Голямата базилика е покръстен цар Борис I Михаил
Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери в размер до 12,270 млн. лв., от които 4,185 млн. лв. се предоставят на Министерството на к...
Използваните вторично камъни от Голямата базилика в Плиска се връщат на мястото си, обяви шефът на НИМ проф. Божидар Димитров. Автентичният каменен ма...
Руски бизнесмен, установил се да живее в Приморско, дари 100 000 лева на реставрация на Голямата базилика в Плиска. Това го направил след като научил...
Правителството даде на община Пловдив за управление археологическия комплекс "Голяма раннохристиянска епископска базилика Филипопол". Кметството под т...
Плиска крие още много сензации, защото 95% от древната столица не са проучени Възстановеният храм ще бъде символ на приемственост между Първото царст...