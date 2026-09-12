Драма в софийски квартали! Спря газоподаването
Няма данни кога то ще бъде възстановено
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Няма данни кога то ще бъде възстановено
Банско. Само 24 часа останаха без топло близо 160 абонати на „Овергаз Запад" след взривовете не газови бутилки в станцията в Разлог. Серия от близо 50...
София. Газоподаването към седемте промишлени потребители на синьо гориво в района на столичния квартал Нови Искър е възстановено. Това съобщиха от „Со...
София. Днес до 18:00 са възможни евентуални временни смущения в газоподаването към потребители на „Софиягаз" ЕАД на териториите на Столична община и Б...
София. Очакват се смущения в газоподавеното към потребители на "Софиягаз" в София и Божурище. Това съобщиха от дружеството и уточниха, че ще има плано...