Ясни са гамените, натрошили колата на Невяна Владинова
Връчени са предупредителни протоколи на родителите,
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Връчени са предупредителни протоколи на родителите,
Центърът на столицата бе блокиран
Те били невинни като Дева Мария
Гамени и вандали ще бъдат изтипосани в електронният сайт на община Бургас. За тях е предвиден специален раздел, който ще играе ролята на "стена на сра...