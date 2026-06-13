Бивш вратар на "Реал": Кой е Стоичков, че да коментира Роналдо?

"Кой e Стоичков, че да говори за Роналдо? Той винаги е казвал само лоши неща за "Реал". Никога не съм чул от него да похвали някой играч от отбора ни....