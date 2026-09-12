БДЖ финализира сделка за купуване на вагони втора ръка
Думите на министъра на транспорта
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Думите на министъра на транспорта
Двете компании ще продължат да работят самостоятелно, но с обща цел – дигитализация
София. На следващите управления оставяме финализирано Споразумение с Брюксел. В най-скоро време очакваме решение на въпроса с размразяването на средст...