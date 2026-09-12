Преместиха за 2022 европейското по баскетбол
Промяната е заради отлагането на Олимпийските игри за догодина
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Промяната е заради отлагането на Олимпийските игри за догодина
София. България победи Швейцария с 92:71 (25:17, 19:24, 24:20, 24:10) в първата полуфинална среща между двата тима от предварителните квалификации за...
Десет от общо 13 отбора, които се впускат в първите квалификации за Евробаскет 2015, стартират битката довечера. Груповата фаза започва на разменено г...
Националният отбор на България за жени постигна победа над тимa на Полша. В първи полуфинал на предварителните квалификации за Евробаскет 2015 нашите...