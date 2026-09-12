Светла Тодорова е новият председател на ДКЕВР
София. Светла Тодорова е новият председател на ДКЕВР. Това стана ясно след проведеното днес заседание на Министерски съвет. МС освободи трима от член...
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София. Светла Тодорова е новият председател на ДКЕВР. Това стана ясно след проведеното днес заседание на Министерски съвет. МС освободи трима от член...
София. „До края на работния ден ще ви уведомим за новите имена в ДКЕВР". Това заяви министър-председателят Пламен Орешарски на пресконференция след за...
София. Шефката на ДКЕВР Евгения Харитонова е подала оставка днес. Правителството в момента обсъжда нов състав на регулаторната комисия. Мандатът на Е...
София. Решението дали да има увеличение на цената на тока от 1 юли е в ръцете на енергийното министерство. Това обясни шефът на Държавната комисия за...