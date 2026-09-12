Трудов шок в Германия, бизнесът бяга и мести предприятия
Миналия месец германските власти изготвиха пакет от енергийни облекчения
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Миналия месец германските власти изготвиха пакет от енергийни облекчения
Намалената ставка на ДДС за някои стоки и услуги трябва да остане, препоръча шефът на АИКБ
Допълнителните 100 лв. ще се изплащат от 12 декември на всички одобрени от Агенцията за социално подпомагане
Властта обсъжда два варианта за енергийните помощи. След като вчера стана ясно, че в началото на април ще има ясни критерии за отпускането на такъв ти...
В началото на следващия месец трябва да са готови критериите за енергийни помощи. Енергийният министър Теменужка Петкова коментира пред БНР, че в първ...
Над 237 200 са лицата и семействата получават помощ за отопление през тази зима, сочат окончателните данни на Агенцията за социално подпомагане. Разме...
Христосков непреклонен за 4,2% ръст в секторите без споразумения догодина Административното увеличение с 4,2% на минималните осигурителни доходи в не...
Борисов представя в четвъртък приоритетите на партията Два пъти повече бедни българи да имат достъп до енергийни помощи през зимата, предвижда предиз...
Кърджали. Над 4 хиляди молби-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление са подадени в Кърджалийско през първия месец на кампанията, съобщи...
Сравнено с миналия отоплителен сезон са с около 27 000 повече