Мястото, на което се срещат морето и планината
Намира се на Черноморското крайбрежие
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Намира се на Черноморското крайбрежие
Силен до бурен вятър духа на много места в страната. На нос Емине измервателните уреди са отчели пориви от 28 м/сек., предаде БГНЕС. А по върховете н...
Кандидат с управленски опит в местната и централната администрация ще се бори от името на ДПС за кметското място в Търговище. 39-годишната Емине Якубо...
Теодор е доволен, че извървя сам маршрута Ком - Емине