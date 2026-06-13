15-годишно момче от Смолянско се бори за живота си
Близки и приятели на 15-годишно момче от смолянското село Стърница набират средства за неговото лечение. Емилиян Стефанов Кирилов страда от тежко онко...
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Близки и приятели на 15-годишно момче от смолянското село Стърница набират средства за неговото лечение. Емилиян Стефанов Кирилов страда от тежко онко...