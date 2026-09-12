Повече еднодневни договори за сезонни работници
Сезонните работници станаха актуални през последния месец и в Пиринския край. 2613 еднодневни трудови договори са закупени в Инспекцията по труда в Бл...
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Сезонните работници станаха актуални през последния месец и в Пиринския край. 2613 еднодневни трудови договори са закупени в Инспекцията по труда в Бл...
От последно място преди два месеца, когато влезе в сила новата Наредба за наемане на еднодневни договори на работници в селското стопанство, хасковски...
Само за един месец в страната са сключени 20 788 договора. Това обяви в Сливен вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин. Контрактите са сключен...
Депутатите приеха окончателно на второ четене промени в Кодекса на труда, с които се въвеждат т.нар. еднодневни трудови договори. По предложение на И...