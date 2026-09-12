Сменяме личния лекар и по електронен път
През месец юни всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар. За първи път промяната може да става по електронен път, съобщават от НЗОК. Запаз...
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През месец юни всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар. За първи път промяната може да става по електронен път, съобщават от НЗОК. Запаз...
София. Само с 2 дни разполага всеки, който е решил да сменя личния си лекар, но все още не го е направил. За разлика от предишни години, когато хиляди...
Достъп до прегледи и изследвания без талони, иска здравният министър София. Ниската такса, която плащат пенсионерите за преглед при личния лекар, мож...