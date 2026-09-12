Донка Бикова: За да се развива общината ни, трябва да имаме образовано поколение
За да се развива общината ни, трябва да имаме образовано поколение. Това каза кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пирдоп Донка Бикова по време на среща с уч...
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За да се развива общината ни, трябва да имаме образовано поколение. Това каза кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пирдоп Донка Бикова по време на среща с уч...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пирдоп Донка Бикова се срещна със служителите на фирма "Пролет" ООД, в която работят хора в неравностойно положение. На...
Ще работя за развитието на спорта в oбщината. Това заяви кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пирдоп Донка Бикова по време на волейболен турнир организиран о...