Дончо Захариев: Трявна заслужава десета поредна победа на ГЕРБ
„Благодаря за доверието да бъда кандидат на ГЕРБ за кмет на Трявна. Повярвайте, това е голяма отговорност, с която трябва да се справя, а как няма да...
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„Благодаря за доверието да бъда кандидат на ГЕРБ за кмет на Трявна. Повярвайте, това е голяма отговорност, с която трябва да се справя, а как няма да...
Трявна е невероятно място, но се нуждае от промяна. Тук сме, за да подкрепим кандидата на ГЕРБ за кмет на Трявна Дончо Захариев. Гласувайте с номер 1...
Кандидатът за кмет на Трявна от ПП ГЕРБ Дончо Захариев, заедно с кандидата за кмет на Плачковци Росен Манев и кандидати за общински съветници, посетих...