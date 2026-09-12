Скандал! Опозицията в Скопие къса договора с нас
Лидерът на опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ насотя за това
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Лидерът на опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ насотя за това
Тази безотговорна грешка е горчива новина за цялата ни нация, каза премиерът на РСМ
София. "Интерес от договора за добросъседство има в по-голяма степен македонската страна, доколкото ние сме заявили ясно, че без такъв договор, ние не...