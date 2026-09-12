Спешната помощ като селска поликлиника
Вече 3 г. парамедиците у нас практикуват нелегитимно, твърди д-р Кателиева
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Вече 3 г. парамедиците у нас практикуват нелегитимно, твърди д-р Кателиева
Уж е приоритет за всеки министър, но изглежда обречена Правителства и здравни министри се менят, а спешната помощ остава "в блатото" на безпаричие, а...
Д-р Десислава Кателиева, председател на НАРСМП През последните 15 години спешните медици в цял свят триажираха пациента със спешни оплаквания на 2, 3...
София. Превърнаха линейките в таксита, а нас в санитари. Това заяви д-р Десислава Кателиева, председател на Асоциацията на работещите в спешната медиц...
София. „Депутатите приеха четири законопроекта за инкриминиране на нападенията срещу лекари, но пак на първо четене, което всъщност не прави този акт...
Пациент наклеветил спешен медик на 112, че е пиян
Притесняваме се да не сложи край на живота си, казват колегите му
Трети път отлагат наказанията за насилието над нас, оплакаха се лекарите