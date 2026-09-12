Всичко за Десислава Кателиева

Следете всички новини, анализи и коментари за Десислава Кателиева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини БГ футбол Общество Любопитно
Катастрофа в спешната помощ

Катастрофа в спешната помощ

Уж е приоритет за всеки министър, но изглежда обречена Правителства и здравни министри се менят, а спешната помощ остава "в блатото" на безпаричие, а...

31 юли | 4:30
0 коментара
6630