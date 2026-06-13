Лекарите: Спешно разкрийте денонощни аптеки
Денонощните аптеки в България са около 30 на брой или около 1% от всички действащи аптеки в страната
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Денонощните аптеки в България са около 30 на брой или около 1% от всички действащи аптеки в страната
Предстои създаване на Национална аптечна карта, която да регулира недостига на аптеки в страната