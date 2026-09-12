Красиви имена черпят днес. Църквата почита вярна двойка светци
Дария и Хрисант били убити с камъни, а на мястото, където били погребани, е построена църква
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Дария и Хрисант били убити с камъни, а на мястото, където били погребани, е построена църква
Днес празнуват всички, които носят имената Дария, Дарин, Дарина, Найда и Найден
В Русия момиче забременя от 10-годишен, но го обича
Дария е новият обитател във "Фермата". Красивото черно теленце се роди с асистенцията на Райно, Мустафа и ветеринарката Нора. Освен ролята й в изражда...
Нежната половинка на Тасевски пусна кадри с дъщеричката им във Фейсбук