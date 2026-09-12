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Дария се роди във "Фермата"

Дария се роди във "Фермата"

Дария е новият обитател във "Фермата". Красивото черно теленце се роди с асистенцията на Райно, Мустафа и ветеринарката Нора. Освен ролята й в изражда...

13 октомври | 18:25
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