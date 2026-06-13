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500 000 цветя красят София

500 000 цветя красят София

София ще се превърне в красива цветна градина с 500 000 цветя тази пролет. Толкова растения ще бъдат засадени в различни пъстри фигури по градските па...

20 април | 18:05
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