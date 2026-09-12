Чешкият президент иска депортация за мигрантите
Найл Бъкли, "Файненшъл Таймс" Чешкият президент Милош Земан призова стотици хиляди икономически мигранти, пристигнали в Европа от началото на миналат...
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Найл Бъкли, "Файненшъл Таймс" Чешкият президент Милош Земан призова стотици хиляди икономически мигранти, пристигнали в Европа от началото на миналат...
Президентът на Чехия Милош Земан хлопна вратата на президентския дворец в Прага за посланика на САЩ Андрю Шапиро. Земан бил ядосан от критиките на дип...
Чешкият президент Милош Земан повече няма да има възможност да се обръща на живо към сънародниците си по националното радио, съобщи в. "Лидове новини"...