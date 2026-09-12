Радио "Свободна Европа" се превърна в глас на олигархията в България
Екипът – все от кадри на кръга "Капитал", пиарът на Кирил Петков, съосновател на "Антикорупционния фонд" и бивш шеф на "Отворено общество-София" сред...
Следете всички новини, анализи и коментари за Борис Митов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Екипът – все от кадри на кръга "Капитал", пиарът на Кирил Петков, съосновател на "Антикорупционния фонд" и бивш шеф на "Отворено общество-София" сред...
София. "Най-скандалното е, че се кадрува държавата на абсолютно махленско ниво", заяви Борис Митов, журналистът, който беше привикван от прокуратурат...
Варненски журналисти от електронните и печатни медии в понеделник по обяд заеха позиция пред Варненския окръжен съд в подкрепа на колегата си Борис Ми...