Прощаваме се с Борис Карадимчев
София. Поклонението пред тленните останки на българския композитор Борис Карадимчев ще бъде днес от 11 ч. в столичния храм "Св. Седмочисленици". Комп...
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София. Поклонението пред тленните останки на българския композитор Борис Карадимчев ще бъде днес от 11 ч. в столичния храм "Св. Седмочисленици". Комп...
София. Известният български композитор Борис Карадимчев почина на 81 години. Той е автор на някои от вечните хитове на българската музика. Сред тях с...
София. Седмица преди юбилейния концерт на Борис Карадимчев всички билети отдавна са продадени. Щастливците, които на 15 ноември ще бъдат в зала "Бълга...