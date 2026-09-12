Всичко за Блез Компаоре

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Преврат в Буркина Фасо

Преврат в Буркина Фасо

Уагадугу. Президентът на Буркина Фасо Блез Компаоре е свален от власт, съобщи говорител на армията пред демонстрантите в столицата Уагадугу. Новината...

31 октомври | 15:41
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