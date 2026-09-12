Опозицията в Буркина Фасо продължава с протестите
Уагадугу. Опозиционните партии в Буркина Фасо продължават с протестите след военния преврат, който свали президента Блез Компаоре. Според пртестиращи...
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Уагадугу. Опозиционните партии в Буркина Фасо продължават с протестите след военния преврат, който свали президента Блез Компаоре. Според пртестиращи...
Уагадугу. Президентът на Буркина Фасо Блез Компаоре е свален от власт, съобщи говорител на армията пред демонстрантите в столицата Уагадугу. Новината...
Президентът на Буркина Фасо Блез Компаоре президент заяви, че ще остане на власт в продължение на една година в рамките на преходно правителство, след...