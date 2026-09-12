Бившият шеф на Формула 1 се призна за виновен в съда. За какво
Обвинението е повдигнато през 2022
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Обвинението е повдигнато през 2022
Присъдата на Красимир Кирилов бе наложена от Специализирания съд
Александър Сабанов влезе в политиката като активист на ГЕРБ, но втори път ще се пусне в противоборство с бившите си съпартийци Общинският съветник от...
Разпитваха свидетели за 30-те спални вагона, които ужилиха компанията с 30 млн. лв.