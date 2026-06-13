Нагъл апаш точи гориво без да плаща
Нагъл апаш е зареждал три пъти от сливенската бензиностанция без да заплаща горивото. И трите пъти младежът е бил с различни коли и е зареждал догоре....
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Нагъл апаш е зареждал три пъти от сливенската бензиностанция без да заплаща горивото. И трите пъти младежът е бил с различни коли и е зареждал догоре....
Зона за зареждане на мобилни устройства, безплатен WiFi и професионални машини от най-високия клас за италианско еспресо. Това са само малка част от д...