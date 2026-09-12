Хиляди по улиците на Одеса в памет на загиналите в Киев полицаи
Одеса. С многохиляден митинг в Одеса вчера почетоха паметта на служителите на реда, загинали по време на протестите в Киев, предаде ИТАР-ТАСС. Шества...
Следете всички новини, анализи и коментари за Беркут. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Одеса. С многохиляден митинг в Одеса вчера почетоха паметта на служителите на реда, загинали по време на протестите в Киев, предаде ИТАР-ТАСС. Шества...
Киев. Най-малко 10-има членове на вече разформированите спецчасти "Беркут" са задържани за убийствата на "Майдана" по време на протестите в украинскат...
Полицията премина към гражданите, стана ясно на официален брифинг
Киев. Украинските специални части "Беркут" взеха под контрол телевизионния център в Киев под предлог, че имало призиви той да бъде блокиран от протест...