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Гърците на банков туризъм

Гърците на банков туризъм

Теглят до 60 евро от банкоматите, ограниченията не важат за чужденците Гърците го удариха на банков туризъм. Съседите ни от понеделник могат да тегля...

30 юни | 5:35
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