Гръцката фондова борса остава затворена
Гръцката фондова борса остава затворена и днес, когато всички банки вече работят за граждани. Атинската борса затвори също на 29 юни, след като прего...
Следете всички новини, анализи и коментари за Банкова Ваканция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гръцката фондова борса остава затворена и днес, когато всички банки вече работят за граждани. Атинската борса затвори също на 29 юни, след като прего...
Сериозни спадове отчетоха световните пазари заради обявената банкова ваканция в Гърция. Акциите на фондовите борси в Европа се свиха с най-висок темп...
Теглят до 60 евро от банкоматите, ограниченията не важат за чужденците Гърците го удариха на банков туризъм. Съседите ни от понеделник могат да тегля...