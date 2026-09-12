Азар дебютира за Реал Мадрид
Белгиецът се очаква да играе срещу Леванте
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Белгиецът се очаква да играе срещу Леванте
С нетърпение чакам да играя с тази фланелка, обяви белгиецът
Това е третото ново попълнение след Торган Азар и Нико Шулц
Зидан и "кралете" дават 100 милиона
В Испания твърдят, че звездата се е разбрал за трансфер
Азар разпали война между "Реал" и ПСЖ, след като обяви решението си да напусне "Челси". Белгийският национал, който явно се е убедил, че отборът трудн...