Зверев каза кой е новият Джокович
Италианецът е от друга планета
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Италианецът е от друга планета
Това се случва по-лесно в Източна Европа, призна полуфиналистът от Мелбърн
Приключи първия кръг в Мелбърн
Срещата му с Типсаревич започва около 04:00 часа
Сесил Каратанчева отпадна в първия кръг на квалификациите за Откритото първенство на Австралия след като падна с 6:2;6:0 от Джесика Пегула след само 5...