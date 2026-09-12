Тълпи посетители атакуват Асеновата крепост
Силен старт на годината за НПК
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Силен старт на годината за НПК
Средствата са осигурени от държавата, което дава надежда на хората от трите планински села Лясково, Яврово и Добралък.
Шестокласничката, която преди дни падна край Асеновата крепост, остава в кома. Това съобщава Нова тв и уточнява, че все още има опасност за живота й....
Дете е в кома след като паднало от високо в района на Асеновата крепост. Инцидентът е станал този следобед, съобщава бТВ. 12-годишно момиче е настане...
В началото на ХV в. славната крепост на цар Иван Асен II в теснините на Чепеларска река или както някога е наричана - Чая, е разрушена и изоставена. Ж...
Любимият замък на главнокомандващия на Византийската империя Годината е 1206. Знойните лъчи на юлското слънце изпиват последната влага в изтощените т...
51-годишният Себастиано Томе Гомес е обвинен в убийството на двама души, съобщават медиите в Бразилия. Инцидентът е станал в южната част на страната,...
Уникална атракция може да допълни една от родните забележителности над Асеновград. Туристите ще имат възможност да видят Асеновата крепост и региона о...