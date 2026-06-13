Артилерийска стрелба в Донецк
Тежка вечер са изкарали украинците в района на Донецк. В нощта на вторник срещу сряда е била възобновена артилерийската стрелба, информира РИА Новости...
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Тежка вечер са изкарали украинците в района на Донецк. В нощта на вторник срещу сряда е била възобновена артилерийската стрелба, информира РИА Новости...