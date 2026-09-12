Почина важен православен духовник, църквата скърби
Той е починал тази нощ на 81-годишна възраст след дълга битка с рака
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Той е починал тази нощ на 81-годишна възраст след дълга битка с рака
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Ватикан. Ватиканът постави под домашен арест бившия си посланик в Доминиканската република Йозеф Весоловски заради обвинения за сексуално малтретиране...
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