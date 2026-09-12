Лудост в Щатите. Мегаскандал с Дженифър Анистън и Барак Обама!
Какъв е сензационният слух, който обикаля
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Какъв е сензационният слух, който обикаля
И какво опитаха да й обещаят от полицията
„Искам да остана ярка, активна и цъфтяща!“, каза звездата
Дженифър Анистън подпомогна движението "Животът на чернокожите е от значение"
Тайната на хармоничните отношения между Дженифър Анистън и Джъстин Теру, които наскоро се ожениха тайно, е смехът. Актьорът сам се похвали как весело...
Бившата на Брад Пит се разплака, но не заради настоящата му жена Две от най-големите съпернички в света на шоубизнеса - Анджелина Джоли и Дженифър Ан...