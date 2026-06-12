Амбър иска Джони да е режисьор
Амбър Хърд споделя, че се възхищава на мъжа си най-вече заради това, че е наложил своята силна индивидуалност в Холивуд, без да го интересува дали тя...
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Амбър Хърд споделя, че се възхищава на мъжа си най-вече заради това, че е наложил своята силна индивидуалност в Холивуд, без да го интересува дали тя...
Джони Деп измислил специален сватбен подарък за своята любима Амбър Хърд. Ексцентричната звезда решил да подари на съпругата си яхтата, която преди то...
Джони Деп и 29-годишната му годеница Амбър Хърд ще се венчаят на 7 и 8 февруари. Сватбата ще е в камерен състав - поканени са около 50 гости. Те ще бъ...