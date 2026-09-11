Чехи искат да строят VII блок в АЕЦ
Чешка компания има интерес да се включи в изграждането на нов 7-и блок в АЕЦ "Козлодуй" по американската технология АР-1000. "Имаме сериозно желание д...
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Чешка компания има интерес да се включи в изграждането на нов 7-и блок в АЕЦ "Козлодуй" по американската технология АР-1000. "Имаме сериозно желание д...
София. Потвърдени са постигнатите договорености в рамките на преговорите по условията на Акционерно споразумение между АЕЦ "Козлодуй" – Нови мощности...
Строим 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй" евентуално през 2016 г.
Козлодуй. "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности" получи от Министерството на околната среда и водите положителна оценка на качеството на доклада за оценка на...