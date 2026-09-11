Предстои планов годишен ремонт на АЕЦ "Козлодуй"
Планирани се различни дейности през това време
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Планирани се различни дейности през това време
Това става след сключения с Уестингхаус Електрик Швеция АВ договор за доставка 5 блок
АЕЦ "Козлодуй" подписа договор за изпълнение на дейности по втория етап от Проекта за продължаване на срока на експлоатация на VI-ти енергоблок с изпъ...
Козлодуй. Генераторът на 6 блок на "Козлодуй" е изключил за кратко снощи, съобщиха от пресцентъра на ядрената електроцентрала. "В 20:28 часа на 3 яну...
Козлодуй. Пускат в експлоатация VI блок на АЕЦ "Козлодуй" днес след презареждане със свежо ядрено гориво. Това съобщи за "Стандарт" ядрен експерт. Сле...