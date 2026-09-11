Всичко за 2014 Година

Следете всички новини, анализи и коментари за 2014 Година. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Любопитно Бизнес
Посрещаме 2014 г. с евтин метан

Посрещаме 2014 г. с евтин метан

София. Акцизът на метана за колите ще остане на настоящето си ниво и няма да бъде увеличаван от началото на 2014 г. Това приеха депутатите при гласува...

09 декември | 21:50
0 коментара
8666
2014 - страсти за шампиони

2014 - страсти за шампиони

Какво ни очаква през 2014-та година? 12-те зодиакални знака трябва да приемат съвсем различни стратегии в синхрон с намесата на звездите в живота им....

07 декември | 7:05
0 коментара
38578