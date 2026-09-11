10 години по-късно. Мистерията с изчезналия малайзийски самолет
Изчезва 39 минути след излитането
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Изчезва 39 минути след излитането
Само воля и самоконтрол помагат срещу маниите на съвремието
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София. Акцизът на метана за колите ще остане на настоящето си ниво и няма да бъде увеличаван от началото на 2014 г. Това приеха депутатите при гласува...
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