Откраднаха уникален череп на 2000 години
Кощунство в Стара Загора
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Кощунство в Стара Загора
Направените ваксини за последното денонощие са 8914.
Хоспитализираните са 4307, от които 329 се намират в интензивното отделение
Процентът на заразените е около 14 на сто
Близо 2000 са застъпниците на политически партии, коалиции, местни коалиции, които следят как протича изборният ден в община Благоевград. Това сочат д...
2165 мигранти са официално регистрирани само за последното денонощие на територията на Република Македония, съобщи БГНЕС. Сред тях има и 107 деца, ко...