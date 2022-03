Уникално. Култова рок звезда дава бойния вик на Украйна!

Дий Снайдър, фронтменът на култовата банда "Twisted Sister" посрещна с радост информацията, че украинците използват хита им "We're Not Gonna Take It" като боен вик. Той научил, че това парче е химн за бойците от "съпротивата" и напълно ги подкрепя срещу руската инвазия, съобщава CNN, цитирана от life.dir.bg.

"Абсолютно одобрявам украинците да използват "We're Not Gonna Take It" като боен вик", написа рокаджията в Туитър. "Дядо ми беше украинец, преди да бъдат погълнати от СССР след Втората световна война. Това не може да се случи отново с тези хора!"

Но тази благосклонност не се отнася до протестиращите срещу маските, които използваха песента за техните си цели, каза той. Снайдър, известен с тежкия си сценичен грим в миналото, подчерта, че хората, които пренебрегват мерките за обществена безопасност, нямат право да използват класическата мелодия, за да демонстрират предизвикателство.

"Хората ме питат защо одобрих използването за украинския народ, а не за противниците на маските. Е, едната употреба е за праведна битка срещу потисничеството, другата е инфантилна проява срещу някакъв вид неудобство". Снайдер открито критикува руския президент Владимир Путин, а миналата седмица той сподели стара снимка, на която носи значка с надпис "Русия е гадна".