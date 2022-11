Тъжно! Отиде си култовата изпълнителка на "Флашденс"

Айрийн Кара, прочула се с песните към филмите Fame и особено с Flashdance, почина на 63 години, съобщи нейната говорителка. Композитор, музикант и изпълнител, тя си е отишла в дома си във Флорида, като причината за смъртта ѝ не се посочва.

"Това е абсолютно най-лошата част от това да представляваш някого. Не вярвам, че пиша това, още по-малко да го съобщавам като новина. Моля, споделете мислите и спомените си за Айрийн. Ще прочета всяка една от тях и знам, че тя ще се усмихва от Рая. Тя обожаваше феновете си", написа Джудит Мууз.

Славата ѝ буквално избухва през 1980 г. с екранизацията на Fame ("Слава"), в който първоначално е избрана да участва като танцьорка, но ѝ дават да играе ученичката в арт колеж Коко Ернандес - роля, написана специално за нея. Кара пее и титулната песен за филма, вдъхновил много млади хора да се занимават с танци, хореография и сценични изкуства.

За едноименната песен тя получава две награди "Грами" - за най-добър нов творец и за най-добър женски поп вокал.

Във филма тя изпълнява и баладата Out Here on My Own и двете песни имат ключова роля за превръщането на албума с музиката към филма в няколко пъти платинен.

Номинирана е за Златен глобус за най-добра актриса в мюзикъл, а списание "Билборд" я определя за "най-добрият нов соло изпълнител".

Оскарът идва през 1983 г., когато е отличена за най-добре песен за Flashdance от едноименния филм. Тя участва в написването на текста заедно с Кийт Форси, а песента е композирана от Джорджо Мородер, който тогава работи с диско звездата Дона Самър. За пръв път жена от смесен брак между баща от латиноамерикански произход (емигрант от Куба) и чернокожа) печели оскар извън категориите за актьори.

Следват "Грами" за най-добро изпълнение на поп вокал от певица, Златен глобус за най-добра оригинална песен и Американска музикална награда за най-добра R&B музикант.

Тя продължи да композира и пее дълги години и имаше турнета с групата си, но кариерата ѝ се сблъска бързо с проблеми още в средата на 80-те години.

Като основна причина се посочва съдебният ѝ иск от 1985 г. за 10 милиона долара срещу звукозаписната компания Network Records, издаваща музиката ѝ, и мениджъра ѝ от Al Coury. Тя ги обвини, че не ѝ плащат полагащите се хонорари, но делото се проточи години наред, разходите се трупаха и се смята, че спечелените в крайна сметка 1.5 млн. долара са по-малко от похарченото за адвокати.

Съдебната сага не само доведе почти до спиране на творческата ѝ работа, но и накърни репутацията ѝ в музикалния бизнес, в който започнаха да я избягват, нямаше и добри покани за актьорско участие във филми, въпреки наградите ѝ.