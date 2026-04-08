След споразумението: Движение в Ормузкия проток

Два кораба са преминали през Ормузкия проток, след като Иран се съгласи да отвори отново този стратегически маршрут в рамките на споразумението за примирие със Съединените щати, съобщава платформата за морско проследяване „МаринТрафик“.

„Насипният кораб NJ Earth, собственост на гръцки корабособственик, премина протока в 08:44 UTC, докато Daytona Beach, плаващ под либерийски флаг, го премина по-рано - в 06:59 UTC, малко след като напусна пристанището Бандар Абас“, се посочва в публикация на компанията в социалната мрежа Х, цитирана от АФП, предава БГНЕС.

Съединените щати и Иран постигнаха през нощта договореност за двуседмично примирие. През този период преминаването през Ормузкия проток ще се извършва „в координация с иранските въоръжени сили“, написа в Х иранският външен министър Абас Арагчи.

Агенцията на ООН, отговаряща за безопасността по море, съобщи, че работи за осигуряване на „сигурност на преминаването“ през Ормузкия проток след обявяването на примирие в конфликта в Близкия изток.

„Вече работя със съответните страни за прилагането на подходящ механизъм, който да гарантира безопасното преминаване на корабите през Ормузкия проток“, заяви генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес.

„Основният приоритет сега е да се осигури евакуация, която да гарантира безопасността на корабоплаването“, добави той, цитиран от АФП.

Съединените щати и Иран се договориха за двуседмично примирие, като Техеран обяви, че ще осигури безопасно преминаване през протока. Ормузкият проток, през който преминава около една пета от световния петрол, на практика е парализиран от началото на войната на 28 февруари.

Агенцията на ООН, отговаряща за безопасността по море, съобщи, че работи за осигуряване на „сигурност на преминаването“ през Ормузкия проток след обявяването на примирие в конфликта в Близкия изток.

„Вече работя със съответните страни за прилагането на подходящ механизъм, който да гарантира безопасното преминаване на корабите през Ормузкия проток", заяви генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес. „Основният приоритет сега е да се осигури евакуация, която да гарантира безопасността на корабоплаването", добави той, цитиран от АФП.

Съединените щати и Иран се договориха за двуседмично примирие, като Техеран обяви, че ще осигури безопасно преминаване през протока. Ормузкият проток, през който преминава около една пета от световния петрол, на практика е парализиран от началото на войната на 28 февруари.

