Прокълната неделя! Мост се срути, премиер спасява хората

Нова трагедия разтърси света. След ада в Сеул, където 153-ма младежи се стъпкаха до смърт в тясна уличка, след експлозията на две коли бомби пред министерството на образованието в сомалийската столица Могадишу „, която отне живота на най-малко 100 души, след взрива на цистерна в Ирак, трагедия застигна и Индия.

Най-малко 40 души загинаха, след като мост се срути в индийския щат Гуджарат, предава BBC.

Стотици хора са паднали във водата, като десетки са тежко ранени.

Кадри в социалните мрежи показват как хората висят от моста, опитвайки се да оцелеят. Инцидентът е станал в град Морби, през който минава река Мачу.

По данни на местните власти, при срутването на моста върху него е имало поне 400 души.

Инцидентът става само два дни след пускането на съоръжението след голям ремонт. Дългият 230 метра мост от колониалната епоха е построен по време на британското управление на Индия през 19-ти век.

Премиерът Нарендра Моди контролира лично спасителната операция, в която се включиха и местни жители.

Suspension Bridge in BJP’s Gujarat collapsed. More than 400 people fell into water and got injured!



To be noted that, this bridge was renovated & opened just 5 days ago.



This is Gujarat’s development 👇 pic.twitter.com/8IQi9LHwZR